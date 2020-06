TN - Iezzo sul mercato: "Ecco dove interverrei per riportare il Napoli a lottare per lo scudetto"

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l'intervista integrale) soffermandosi sulla questione mercato:

"Dove interverresti per riportare il Napoli a lottare per lo scudetto? Farei qualcosa a centrocampo e in attacco. Per la difesa un altro centrale lo prenderei. Questi sono i 3 ruoli con cui il Napoli potrebbe avere la svolta. Se la società vuole vincere nell’immediato si deve puntare su innesti d’esperienza, che hanno portato a casa trofei. Se si vuole puntare sui giovani bisogna mettere in conto che vincere subito è difficile"