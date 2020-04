TN - Rastelli su Gaetano: "Avrà una grande carriera da mezz’ala. Ha una cosa in comune con Castrovilli"

Un passato nel Napoli come calciatore e ex tecnico della Cremonese, Massimo Rastelli è intervenuto ai microfoni di Tuttonapoli (clicca qui per l’intervista integrale) in merito a Gianluca Gaetano, allenato con la maglia della Cremonese: “Gianluca è un ragazzo di grandissima qualità, è un talento. Sa vedere le cose con un attimo di anticipo rispetto ai ragazzi della sua età. E’ un calciatore che ha dimostrato grande disponibilità e umiltà. Sono sicuro che l’esperienza in B lo farà crescere facendogli fare esperienza per farlo poi giocare in serie A. Lui nasce trequartista, con doti offensive. Ancelotti per esigenze numeriche lo schierava da centrocampista centrale. Probabilmente il suo obiettivo era di insegnargli un nuovo ruolo giacché Gaetano è un ragazzo giovane tutto da plasmare. Secondo me quello della mezz’ala sarà il ruolo che potrà permettergli una grande carriera. Le qualità ci sono tutte, bisogna avere pazienza con i giovani, se Gianluca dovesse tornare al Napoli, lo farà nel miglior modo possibile”.

CASTROVILLI - “E’ un giocatore completo. Ha una carriera davanti a lui straordinaria. Ha tutte le doti del grande giocatore: tecnica, fisico, visione di gioco e furbizia, come per Gaetano anche per lui vale lo stesso discorso, riesce a vedere le cose in anticipo. E’ il classico ragazzo del sud cresciuto alla vecchia maniera, questo in campo è un grande vantaggio. Lo consiglierei al Napoli, io che ho avuto il piacere di allenarlo, è un calciatore da grande squadra”.