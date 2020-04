TN - Schwoch: "Gattuso merita la conferma. Milik o Mertens? Il belga è più 'napoletano'..."

Ai microfoni di Tuttonapoli è intervenuto l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch (clicca qui per leggere l'intervista integrale) per parlare del Napoli di Gattuso e dei rinnovi di Milik e Mertens: "Gattuso sta facendo molto bene dopo una partenza ad handicap, ma era logico: un allenatore prima di poter entrare nel lavoro di una squadra ha bisogno di 3-4 settimane. Dopo questo periodo di adattamento alla squadra i frutti sono arrivati, nelle ultime partite i numeri sono importantissimi che hanno fatto si che il Napoli potesse tornare in lotta per l’Europa. Penso che il suo lavoro sia molto positivo, merita la riconferma"

MILIK O MERTENS - "Sono due giocatori molto importanti. Milik è più giovane, ma io punterei sul belga. Ha già dimostrato il suo valore segnando 20 gol a campionato. Il Napoli ha bisogno di gente che sia affermata, dal mio punto di vista Mertens si è calato più nella città, è più napoletano rispetto a Milik e questo in una piazza come Napoli è importante"