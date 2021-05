Tognazzi, l'attore che ha interpretato Spalletti: "Non ho contribuito a renderlo meno simpatico"

Gianmarco Tognazzi, l'attore che ha interpretato Luciano Spalletti nella celebre serie tv 'Speravo de morì prima', è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono contento per il Napoli che ha preso Luciano, ma mi dispiace per Gattuso che ha fatto un buon lavoro. Secondo me non ho contribuito a far diventare Spalletti meno simpatico. Credo di averlo rappresentato anche per i suoi pregi. La polemica con Totti legata a quel periodo è stata leggermente smussata dal tono della serie. Quando parli di una vicenda così recente, quando hai un punto di vista unilaterale, ognuno ha una percezione diversa.