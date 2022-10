Tommasi elogia il Napoli: "Costi abbattuti e Spalletti bravissimo a far crescere giocatori"

"La Roma mi sembra abbia cominciato bene, ha una proprietà seria. Prendere Mourinho significa investire, costruire".

Nel corso dell'edizione odierna de Il Messaggero, il Sindaco di Verona Damiano Tommasi ha parlato della Premier League e poi della sua ex squadra, la Roma: "Temo sia irraggiungibile. E' avanti sull'aspetto economico, nei ricavi, negli stadi, per la cultura che hanno per lo sport".

Qual è un progetto interessante in Italia?

"La Roma mi sembra abbia cominciato bene, ha una proprietà seria. Prendere Mourinho significa investire, costruire. Non si sceglie un tecnico come lui, così a caso. Anche il Napoli ha abbattuto i costi e ha messo su una squadra, affidandola a Spalletti, bravissimo a far crescere giocatori"