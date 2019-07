Tommasi: "Napoli una delle poche squadre a costruire di anno in anno. Un azzurro mi ha colpito a Dimaro..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori: "Ero a Dimaro, ora però mi sono spostato. Il Napoli è una delle poche squadre a costruire di anno in anno qualcosa in più rispetto all'anno precedente. E' una squadra conosciuta e che diverte: il Napoli in Italia e in Europa ha dimostrato che può e deve dire la sua.

Il giro dei ritiri lo facciamo in questo periodo perchè abbiamo più tempo. Stiamo riscontrando che il mercato condiziona perchè alcuni giocatori non sono certi di restare, altri sono certi di andar via e la conseguenza è che gli allenatori lavorano con una rosa molto ampia.

Chiudere prima il mercato come si fa in Premier è un argomento sempre presente sul tavolo, l'ideale sarebbe chiuderlo il prima possibile così da permettere ai ragazzi di concentrarsi sulla stagione.

Il cammino della Juve lo scorso anno è stato sorprendente, ma lo è stato poi anche quello di chi ha inseguito, in negativo. L'anno scorso pensavamo che il campionato potesse essere più competitivo e anche quest'anno dico che la Juve dovrà faticare per vincere lo scudetto. Vedremo poi come andrà e se le inseguitrici riusciranno ad avere continuità.

Ho sempre considerato il Var uno strumento per gli arbitri e non per i giocatori. Certo, se ci fosse stato nel mio periodo, ci sarebbero stati meno errori, ma non si può tornare indietro, ma di certo è migliorabile.

Sarri, Ancelotti e Conte sono 3 allenatori importanti e creeranno interesse e letture diverse per tutta la stagione. Tutti e tre hanno dimostrato di non darsi mai per vinti e quindi terranno viva la stagione.

Del Napoli mi è sempre piaciuto Mertens, sono curioso di vedere se riuscirà a confermarsi e magari essere ancora più decisivo.

De Rossi? L'avventura sarà molto stimolate e spero che possa essere per una lui una grandissima esperienza".