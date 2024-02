Toni su Osimhen: "4-3-3 perfetto per lui, deve trascinare il Napoli contro il Barça"

Ospite di Amazon Prime Video nel pre-partita di Napoli-Barcellona, l'ex attaccante Luca Toni.

© foto di Federico Gaetano

Ospite di Amazon Prime Video nel pre-partita di Napoli-Barcellona, l'ex attaccante Luca Toni, parla così della sfida fra gli azzurri del neo tecnico Calzona, il terzo della complicata stagione dei campani, ed i blaugrana di Xavi: "È una serata importante per tutte e due le squadre. Mazzarri non è riuscito a dare una scossa, con Calzona De Laurentiis ha voluto dare un'ulteriore scossa. Il Barcellona è in crisi ma resta una grande squadre. Il gioco di Spalletti era bellissimo, ma c'era entusiasmo e le cose andavano bene. E quando vanno bene, vine tutto più facile.

Osimhen? Il Napoli ha bisogno di Osimhen, un giocatore che può fare gol in qualsiasi maniera. Con Spalletti è migliorato tanto, è diventato uno dei più forti in Europa. Dovrà essere lui a trascinare il Napoli, il 4-3-3 è il ruolo perfetto per le sue caratteristiche".