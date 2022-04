Torino, Bremer: "Koulibaly è davvero forte, con Osimhen a palla libera devi scappare"

Gleison Bremer, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dei suoi riferimenti e non solo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gleison Bremer, difensore del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn dei suoi riferimenti e non solo: "Mi è sempre piaciuto Lucio, ma tra i contemporanei chi è veramente forte è Van Dijk. Ha sofferto un po’ l’infortunio (rottura del legamento crociato in uno scontro con Jordan Pickford il 17 ottobre del 2020, ndr), però ha tutto: fisico, palleggio, senso della posizione. Tra chi gioca in Italia dico invece Koulibaly, è un altro difensore davvero forte. Con uno come Osimhen con palla libera devi scappare sempre: a lui non piace la palla nei piedi, vuole essere lanciato".