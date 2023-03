Torino, Juric ammette: “Fermare Kvara? Non si può, devi solo farti il segno della croce”

Ivan Juric esalta Khvicha Kvaratskhelia, autore di 13 gol e 15 assist in stagione e osservato speciale anche domani.

© foto di Federico De Luca

Ivan Juric esalta Khvicha Kvaratskhelia, autore di 13 gol e 15 assist in stagione e osservato speciale anche domani, quando il Torino affronterà la capolista Napoli: "Kvara non lo fermi. Puoi raddoppiare, ma lasci spazio a Rui o agli inserimenti dei centrocampisti. All'andata Djidji ha fatto una grande partita, ma non so se può giocare domani. Con Kvara ti fai il segno della croce e speri non sia in giornata".