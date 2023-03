Torino, Juric si arrende: "Col Napoli è dura, ti inducono a fare errori"

Ivan Juric, tecnico in conferenza, commenta il tonfo interno contro la capolista.





Come si riparte dopo la sconfitta? "Ho visto a che punto siamo e come bisogna crescere. Il Napoli ha colpito su piazzato, su astuzia di rigore, su contropiede, praticamente in tutti i modi. La differenza di qualità è enorme, ma a volte poteva girare diversamente: magari sul palo vai sull'1-1 e provi a resistere. Gli episodi sono girati dalla loro, in più sono forti..."

Su cosa dovevate fare più attenzione? "Questa partita può servire per capire che direzione prendere e che giocatori sono, cosa manca...Loro ti inducono a fare errori, ma potevamo fare meglio. Potevamo anche segnare e abbiamo fatto cose belle, ma con il Napoli è dura. Non devi regalare il primo gol su rimessa laterale"

Cosa prova a vedere questo entusiasmo dei tifosi azzurri? "Bene per la città di Napoli, dall'altra parte non è bello subire in casa ciò che abbiamo subito oggi"

Ripensando alla reazione dopo lo svantaggio, crescono i rimpianti? "Il primo gol è stato regalato, sull'angolo non siamo stati bravi. A lunghi tratti abbiamo fatto bene e creato tanto, peccato per il gol sbagliato ma ci siamo espressi bene. Il Napoli sfrutta tutto, ho poco da rimproverare. Magari serviva più attenzione in certi momenti"

Come mai Linetty e Gravillon da titolari?

"Djidji sta soffrendo un po' al pube. In settimana ho visto meglio Ricci e Linetty rispetto a Ilic, è stata una scelta di allenamento e a Lecce non mi era piaciuto. Nella mia testa avevo l'idea di fare 4-5 cambi, se avessimo pareggiato il primo tempo avremmo avuto una pianificazione diversa: gioco 50 minuti con questi, poi altri quattro giocatori per mantenere lo stesso livello"

Che risposte ha dato Ilic?

"Deve crescere tanto, l'infortunio lo ha condizionato ma abbiamo visto delle belle cose. Ha tanto da riprendere a lavorare per alzare il livello dei passaggi e di dinamismo. A tratti ci ha fatto cosa può essere, ma c'è da migliorare tanto"

Schuurs ha faticato con Osimhen e Simeone: serve un bagno d'umiltà per lui?

"Non la direi così...Ha fatto fatica sul quarto gol, ci sono cose che non ha fatto bene contro un grandissimo giocatore. L'anno scorso Simeone ha fatto 20 gol, è forte anche lui...Io e lo staff abbiamo le idee chiare su cosa fare per alzare il livello: non so dove possiamo arrivare, ma siamo lucidi su queste cose. E la valutazione che do è reale"

Come ha visto Vlasic?

"Ha fatto cose giuste, non era facile ma non ha fatto male. E' uscito solo per una botta, spero. Siamo d'accordo che dopo il Mondiale ha perso brillantezza, ora ha recuperato e spero che nelle 11 faccia a grandi livelli. Mi aspetto grandi prestazioni dalla prossima partita"

Che Napoli ha visto?

"Quello che pensavo...La partita poteva andare diversamente. Kim lasciava l'uno contro uno e non aveva problemi, devi avere le idee chiare per fare questo calcio. Giuntoli e Spalletti hanno immaginato bene ciò che abbiamo visto, li apprezzo tanto. E le scelte dei giocatori vanno in questa direzione"