Torino, l'ex presidente Tilli Romero: "Non siamo da retrocessione, difficile riscattarsi col Napoli"

Attilio Romero, ex presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra granata e Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Quella col Napoli non è la partita migliore per riscattarsi, di certo non si tratta di un match abbordabile. Il Torino è al quattordicesimo posto e nessuno se l'aspettava. Ad agosto avrei detto che questa squadra era da sesto posto, ora è in una posizione peggiore delle peggiori aspettative. La squadra però c'è, può risalire la classifica, non è una squadra da retrocessione".