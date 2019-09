Torino, Mazzarri: "Verdi per ora non brilla, devo togliergli compiti difensivi"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Parma, Walter Mazzarri ha parlato così del percorso del nuovo acquisto Simone Verdi: "È un giocatore che può fare tanti ruoli: ha una bella corsa, può aiutare il centrocampo, è bravo tecnicamente. Se sta bene, può fare tutto. In questo periodo che non è così brillante, se lo liberiamo da qualche impegno difensivo può andare meglio. La brillantezza la trova solo in partita, deve trovare la migliore condizione. Cercherò di metterlo nelle condizioni migliori per rendere", le dichiarazioni dell'allenatore del Torino.