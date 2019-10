Torino-Napoli, Giuliana Alinei: “Domani di nuovo allo stadio, fiera di rappresentare i tifosi! Sull'esultanza..."

Giuliana Alinei domani sarà nuovamente a Torino per vedere la partita allo stadio. La tifosa ripresa dalle telecamere un anno fa si racconta a Gonfialarete.com.

Da un Torino-Napoli all’altro: a distanza di un anno, cosa è cambiato per te?

“Beh, come tutti ho trascorso dei bei momenti e altri meno felici, sempre come tifosa azzurra”.

Torniamo all’episodio dell’anno scorso: come ti sei sentita dopo che il video e le foto della tua esultanza sono diventate virali?

“Ero contentissima e fiera di rappresentare i tifosi del Napoli. Dopo la partita la gente mi ha mandato tanti messaggi molto gentile sui social e la cosa ovviamente mi ha fatto piacere, si è trattato di un’esperienza unica”.

Da quando nasce la tua passione per i colori azzurri?

“Sono tifosa del Napoli già da quando ero piccola: mio papà guardava spesso le partite del Napoli in tv, ho iniziato a guardarle insieme a lui per un po’ e poi ho proseguito vedendole tutte!”

Sei mai stata, oltre che in trasferta, al San Paolo?

“Sì, svariate volte. Tra le gare che mi hanno emozionato di più ricordo Napoli-Milan 4-2 e Napoli-Empoli 5-1, entrambe con Maurizio Sarri in panchina”.

A proposito di allenatori: cosa ne pensi di Ancelotti?

“Sono molto fiduciosa delle sue capacità ma a volte fa un po’ di guai a livello di formazioni, come contro il Genk, a volte poi non capisco certe esclusioni. Per quanto riguarda il modulo, sono d’accordo con chi vorrebbe si tornasse al 4-3-3”.

Qualora il Napoli dovesse far gol, esulteresti alla stessa maniera della scorsa partita?

“No, non credo proprio: non sarebbe vista come una cosa naturale. Però esulterò senz’altro. E magari sarò inquadrata di nuovo!”.