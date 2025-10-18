Simeone a Dazn: "Napoli, quante emozioni! Felice per il gol, ho saputo reggerle..."

vedi letture

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match col Napoli deciso da un suo gol nel primo tempo: "Per me è stata una partita molto speciale, portare questi tre punti in una partita così difficile mi fa essere contento. E' stata la prima partita vinta in casa contro la miglior squadra d'Italia, abbiamo fatto una prestazione da Torino.

Sono contento di aver segnato questo gol, non è facile segnare al Napoli, è un mix di emozioni. Il tifoso del Torino ha bisogno di vedere una squadra che lotta, l'ambiente oggi era bellissimo, uno stadio intero che ha cercato di difendere il risultato fino alla fine. In campo voglio vincere, difenderò questa maglia fino alla fine come ho sempre fatto: quando giochi con il cuore le cose arrivano sempre".