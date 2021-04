Torino, Nicola: "Complimenti al Napoli, ci abbiamo provato ma l'avversario era forte"

Dopo il ko contro il Napoli, Davide Nicola, tecnico granata, ha parlato ai microfoni di Torino Channel: "Abbiamo incontrato una squadra molto qualitativa e per questo vanno fatti i complenti al Napoli. Di contro i ragazzi hanno dato tutto fino alla fine, perché questo fa parte del nostro DNA. Il primo è stato un loro eurogol, sul secondo forse potevamo fare qualcosa in più, anche se poi sono stati fortunati nel rimpallo. La squadra ha cercato di riaprire la partita, nel secondo tempo ha alzato ancora di più il baricentro ed ha cercato anche di prendersi dei rischi calcolati, ma abbiamo incontrato un avversario forte. Quindi va dato merito all’avversario, non è che il Torino stasera ha perso per propri demeriti ma perché ha incontrato una squadra forte e capace".

Sulla prossima sfida col Parma: “Oggi c’erano da fare anche dei calcoli tra i diffidati che abbiamo e tra gli ammoniti che si sono rilevati in campo, causa il dinamismo e la fisicità che bisogna mettere per contrastare quelli del Napoli. Abbiamo di preservarli e di non perderli tutti, però allo stesso tempo perdiamo due giocatori (Verdi e Mandragora,ndr.), ma io mi fido cecamente del mio gruppo, ho sempre detto che tutti possono essere importanti e ognuno avrà una chance e la possibilità di contribuire. Quindi rimango tranquillo insieme ai mie ragazzi perché dobbiamo essere coscienti del fatto che abbiamo una settimana per preparare una partita importante”.