Torino, Sanabria punta il Napoli: "Lavoreremo per fare una gran partita"

Antonio Sanabria, attaccante del Lecce, dopo la vittoria sul campo del Lecce è intervenuto al microfono di DAZN

Obiettivo? E' quello che ci siamo fissati dall'inizio della stagione: pensare partita per partita e fare sempre il massimo. Stiamo bene già da un po' di tempo, anche quando non ci girava bene il risultato. Lavoreremo per fare una gran partita anche contro il Napoli. Io spero di fare tanti gol per aiutare la squadra".