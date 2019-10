Torino, Sirigu: "Pari col Napoli ci farà bene? Si diceva anche dopo l'Atalanta, poi ci siamo persi"

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha parlato a La Gazzetta dello Sport spiegando che il pari col Napoli non è detto farà bene all'autostima della squadra: "Doveva essere lo stesso dopo la vittoria con l’Atalanta, e invece ci siamo un po’ persi. Poi è arrivata la vittoria con il Milan, magari ci siamo sentiti un po’ troppo sicuri ma in realtà siamo diventati anche troppo “leggeri”, come dicevo: prima c’era stato il Lecce in casa, poi c’è stata la sconfitta di Parma. Non m’è andata giù: ora mi aspetto maturità".