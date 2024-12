Rileggi live Torino, Vanoli in conferenza: "Sono arrabbiato! Potevamo creare di più, niente scuse"

Al termine del match perso contro il Napoli, il tecnico del Torino Paolo Vanoli interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Olimpico Grande Torino per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.51 - Inizia la conferenza stampa.

"Abbiamo giocato contro una grande squadra, abbiamo fatto una buona prestazione giocando con pazienza e grande aggressione. Coco ha fatto una buona partita contro Lukaku. Nell'ultimo quatro d'ora con il 4-2.4 ci è mancata qualche palla in area. Ci sono giocatori come Vlasic che possono saltare l'uomo, dispiace di aver creato poco rispspetto alla partita fatta. Sono arrabbiato, perchè abbiamo fatto bene ma potevamo fare qualcosa in più".

Lo spogliatoio ha capito il momento? Col Genoa è gara da salvezz? "Sono tutte partite importanti, lo siamo ancora più consapevoli da oggi. Come sta Mlinkovic? Ha preso solo una botta".

A parte il gol mangiato da Coco, un altro clamoroso mangiato da Adams, come risolvere questo problema? "Creando ancora più occcasioni, gli attaccanti devono imparare a finalizzare meglio, ma anche i centrocampisti devono arrivare di più alla conclusione. Non bisogna cecare scuse".

La squadra combatte, continui a chiedere acquisti a gennaio? "Prima della partita col Napoli discuto col presidente e il direttore per migliorare la rosa, è il mio lavoro. Come lo è per portare i ragazzi da questa situazione. Perdere queste partite dà fastidio perché potevamo creare di più, sono arrabbiato per questo".

Come giudica il momento di Vlasic? "Si deve mettere a lavorare per tornare ad essere quel Vlasic che conosciamo, deve essere bravo anche lui con tutto il gruppo squadra per trovare la scintilla".

Come giudica la gara di Vojvoda?

"Tocco sempre le corde del lavoro. Faccio la formazione in base a ciò che vedo in settimana, quando uno si impegna questi sono i risultati"

Anche Gineitis è un po' calato nella ripresa.

"Sicuramente, ma il peso del centrocampo del Napoli ti porta a sprecare tante energie. Deve rinforzarsi a livello fisico, ma è un classe 2004 e ha fatto una buona gara"

Cosa vi siete detti con Conte?

"E come quando si parla in spogliatoio, rimangono tra di noi.L'ho mandato a quel paese (ride, ndr)"

18.02 - Termina la conferenza stampa.