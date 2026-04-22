Dazn, Budel: "Fab4 esperimento fallito! Cremonese? Contro il Napoli con un altro volto"
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"È una squadra che non lascia spazi, ha Luperto e Baschirotto, non è una squadra facile da affrontare".
A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex calciatore e opinionista DAZN Alessandro Budel: "La Cremonese ha fatto un ottima partita, ha messo in difficoltà il Torino, ha avuto grandi occasione. È stata compatta. A Napoli però penso avrà un'altra faccia. È una squadra che non lascia spazi, ha Luperto e Baschirotto, non è una squadra facile da affrontare. E poi in contropiede con Barbieri e Floriani può fare male.
Fab4? Esperimento fallito, deve trovare un equilibrio tattico corretto. Il centrocampo a tre sarebbe la cosa migliore. Il pareggio di Parma ha inciso molto sul Napoli, ora però devono pensare al secondo posto".
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