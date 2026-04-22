Alvino: "Troppe chiacchiere, la divisione non serve! Uniti per lo stesso obiettivo"
Il giornalista Carlo Alvino lancia un appello all'ambiente Napoli nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Prima la Champions poi la questione Conte, prima la Champions poi la campagna acquisti e cessioni, prima la Champions poi si spalancano le porte del futuro. Ma prima la Champions, significa essere uniti tutti sullo stesso obiettivo: conquistare aritmeticamente l'accesso alla prossima Champions League".
Troppa divisione nell'ambiente
"Troppe chiacchiere, troppi inciuci, troppi pettegolezzi, ma soprattutto si acuisce questa divisione. La divisione non serve, non mi stancherò mai di ripeterlo a costo di diventare noioso. La divisione è solo un modo per offrire agli altri, a quelli che non ci vogliono bene, e ahimè sono tanti, un motivo in più per criticare il Napoli".
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