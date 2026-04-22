Alvino: "Troppe chiacchiere, la divisione non serve! Uniti per lo stesso obiettivo"

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Oggi alle 21:00 Le Interviste di di @antonio_noto

"La divisione è solo un modo per offrire agli altri, a quelli che non ci vogliono bene, e ahimè sono tanti, un motivo in più per criticare il Napoli".