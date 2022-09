Torricelli sulla crisi Juve: "Squadra in balia degli avversari. Ma non gioca contro Allegri"

"Di sicuro a Torino invece c'è bisogno di riflettere, perché le difficoltà sono innegabili e sotto gli occhi di tutti".

Moreno Torricelli, ex difensore della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera del delicato momento della squadra di Massimiliano Allegri: "Ben venga questa sosta in un momento del genere, perché così i giocatori possono staccare un attimo con la testa e dedicarsi alle nazionali, credo che possa fargli solo bene. Di sicuro a Torino invece c'è bisogno di riflettere, perché le difficoltà sono innegabili e sotto gli occhi di tutti, la squadra non tiene il campo per tutta la partita, non crea ed è sempre in balìa degli avversari"

Come si esce da questa situazione?

"Bisogna stare zitti e lavorare, il momento è complicato perché credo che i giocatori in campo diano sempre il massimo, non credo alle teorie di giocatori che giocano contro l'allenatore perché sarebbe controproducente per loro stessi, io non ho mai visto atteggiamenti del genere nella mia carriera. Purtroppo a volte peccano di lucidità perché temo che a livello di preparazione non siano al massimo, si stancano e non essendo al 100% sbagliano più facilmente e si innervosiscono. Da calciatore ho vissuto un momento simile nella stagione in cui vincemmo la Champions, nella quale eravamo altalenanti in campionato, allora è necessario parlare apertamente quando si rientra negli spogliatoi".