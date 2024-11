Tosto avvisa il Napoli: "La Roma sarà incazzata e con Ranieri darà l'anima!"

Vittorio Tosto, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Napoli-Roma? Inizia una terza tappa importante dopo le due soste che hanno già delineato il passo del Napoli e delle altre di A. Alle due soste si può già fare una piccola analisi, la ripresa comporta qualcosa d’importante. Le squadre cercheranno di allungare il passo. La Roma è un grande punto interrogativo per il cambio di allenatore, la situazione societaria è deficitaria. La squadra sarà incazzata e l’allenatore vorrà darle un’anima. Il Napoli si ripresenta da primo in classifica e non è male.

Olivera? E’ stato certificato negli anni che il terzino sinistro è facile ad adattarsi nel ruolo di centrale o di braccetto. Il difensore centrale è difficile che si possa adattare da esterno o da quinto di centrocampo. Ngonge esterno a tutta fascia? Un’idea che stuzzica e sono d’accordo che può essere una soluzione”.