Tosto: "Di Lorenzo tra i top in Europa. Fatemi dire una cosa su Mario Rui"

Vittorio Tosto, ex azzurro e agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

Vittorio Tosto, ex azzurro e agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli ha la miglior difesa, i motivi? Semplifichiamo i concetti del gioco del calcio, che sono due: fase di non possesso e possesso palla. Il calciatore fa parte di un reparto, la squadra di Spalletti è cresciuta in fase passiva, attraverso i reparti è capace di esaltare i singoli in difesa, che a differenza dello scorso anno sono leggermente meno forti, pensiamo a Koulibaly che è più forte di Kim, ma è successo che il lavoro di reparto è cresciuto, con il lavoro quotidiano dell’allenatore e con l’applicazione dei giocatori.