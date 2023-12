Tosto: "Il Napoli ha calciatori fortissimi, ma ora c'è una cosa che non li fa esprimere"

L’ex azzurro Vittorio Tosto è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare del momento del Napoli di Mazzarri

L'ex calciatore del Napoli Vittorio Tosto è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del momento del Napoli di Mazzarri: "Purtroppo il campionato non ti aspetta, e quando sei in questa maratona lunghissima e a tappe, se trovi quelli che ti superano in salita tu vai in difficoltà psicologica. Ed è un po' ciò che è accaduto al Napoli, perché l'aspetto mentale sta influendo sia sui singoli che nelle prestazioni di squadra".

L'ex difensore azzurro chiosa esprimendosi sulla qualità della rosa: "I calciatori del Napoli sono fortissimi ma in questo momento non riescono ad esprimere quelle che sono le loro qualità al 100%. Il risultato con la Juventus ha sentenziato che il possesso palla non può fare la differenza. In quella sfida la vera differenza la fa il risultato, perché sono emerse le qualità dei bianconeri in difesa a scapito delle lacune del Napoli".