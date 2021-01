Tosto: "Il Napoli primo in classifica se non avesse sbagliato queste due partite"

Vittorio Tosto, ex difensore di Napoli ed Empoli, è intervenuto a Canale 21 al VG21 Mattina: "La partita con l'Empoli è molto insidiosa, giocando contro una squadra di categoria inferiore il Napoli potrebbe dare per scontato il passaggio del turno. L'Empoli è forte, è prima in classifica e non avrà niente da perdere.

Gattuso è a Napoli da circa un anno, è venuto in un momento difficilissimo, ha dovuto sostituire uno degli allenatori più importanti del calcio italiano. Ha ridato ordine e in due mesi ha ridato un'identità e creato una mentalità ben precisa. Non era neppure facile vincere la Coppa Italia. Se il Napoli non avesse sbagliato le gare con Sassuolo e Spezia, e se vincesse con la Juve, poteva essere primo in classifica".