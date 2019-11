Tosto: "Il 'puzzle' Napoli va ricomposto, bisogna capire se Ancelotti possa rimanere il leader"

Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli e ora procuratore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Di Lorenzo? La mia soddisfazione è averlo gestito nel momento buio della sua carriera. Giocava col Matera, dominava in certe partite e non meritava certe categorie.E' un giocatore di una fame e una forza travolgente. Si vedeva che aveva bisogno di trovare l'ambiente giusto. L'ho proposto a tante squadre. Mi ha dato fiducia Corsi e il suo Empoli. Questo ragazzo non sbaglia un allenamento ed ero sicuro che sarebbe diventato un grande giocatore. Se lo merita. una storia come la sua fa sognare chi non crede di arrivare a certi livelli.

Napoli? Farà qualcosa sul mercato a gennaio, ma ha altri problemi più importanti. Tornando quelli di prima, decideranno con calmo e De Laurentiis metterà mano per ridare un po' di equilibrio. Almeno due giocatori li prenderà. A centrocampo sono risicati. Con Allan sono ai ferri corti. Insistere con lui non so se è la soluzione migliore. Ancelotti? Non mi azzardo. E' un puzzle mandato in aria il Napoli. Devono ricostruire il puzzle e poi capire se può rimanere ancora Carlo il leader".