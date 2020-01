Tosto: "Lobotka è una scommessa mentre Soumarè è giocatore pronto"

L'ex giocatore del Napoli Vittorio Tosto ha commentato a Marte Sport Live i nomi in ottica azzurra per il mercato di gennaio: "Lobotka non l’ho mai visto giocare dal vivo e per esprimere una valutazione devo guardarlo con i miei occhi allo stadio perché in tv tante cose non si percepiscono. Ho preso delle informazioni su di lui e nella valutazione dei parametri, se è indovinato come lo è stato Di Lorenzo, può aumentare la sua valutazione. C’è da mettere un punto interrogativo su questo acquisto perché Lobotka è una scommessa e può diventare in giocatore completo, ma ad oggi è un punto interrogativo".

SOUMARE' - "Su Soumarè invece, mi sbilancio: il ragazzo è pronto. Credo che il Napoli stia valutando anche l’ipotesi di prendere un attaccante e quindi il club potrebbe liberare un posto con la cessione di Llorente”.