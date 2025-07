Tosto: “Marianucci può fare carriera di Di Lorenzo. E' come Chiellini e Gatti, ha solo una lacuna"

Vittorio Tosto, ex terzino azzurro e agente di calciatori, è intervenuto a 'Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marianucci? Sì, può ripercorrere la stessa strada che ha fatto Di Lorenzo. Ricordo che quando il Napoli trattava Trippier dissi che Di Lorenzo sarebbe stato meglio rispetto all’inglese, non a caso è andato in nazionale ed ora vale 40 mln. I giocatori all’Empoli li fanno ai raggi X, Marianucci ha gli stessi numeri di Di Lorenzo. Marianucci lavorerà con Conte, giocherà partite di livello internazionale e può finire tranquillamente in nazionale.

Qualche difetto ce l’ha, forse deve crescere nell’impostazione di gioco, è alto, roccioso, tipo Chiellini, tipo Gatti. Beukema? Il Bologna, quest’anno, è stata la squadra che ha avuto un’evoluzione dei suoi giocatori sotto tutti i punti di vista. Oggi bisogna pescare nel Bologna e nell’Atalanta. Il Napoli fa bene a puntare Beukema. Il Bologna, ha in società, il nuovo Lele Oriali che è Marco Di Vaio”.