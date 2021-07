Tosto: “Ounas, Gaetano o Folorunsho? Mi aspetto sorprese. Se vali, Spalletti ti butta dentro”

Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ounas, Gaetano o Folorunsho? Luciano Spalletti potrebbe valorizzarli, mi aspetto una sorpresa. E' un allenatore che non ha paura di niente e se gli dimostri che sei un giocatore che può reggere il peso di giocare al Napoli e allo stadio Maradona, ti inserisce. Se vali, Spalletti ti butta dentro. Non significa nulla che arrivi da squadre di Serie B o che sei giovane".