Tosto pazzo di Raspadori: "E' il vero colpo di mercato del Napoli, ecco cosa mi disse De Zerbi"

Vittorio Tosto, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in 'MSL-Forza Napoli Sempre': "Ho sempre sottolineato l'ottimo lavoro di De Laurentiis. Sarri e Spalletti si sono lasciati sfuggire lo Scudetto per degli episodi. Coloro che l'estate scorsa hanno messo in dubbio l'attuale allenatore non capiscono di calcio. In tanti sanno leggere la Divina Commedia ma pochi la capiscono. Chi mette in discussione Giuntoli o la linea di De Laurentiis non capisce che questa gestione porterà alla vittoria dello Scudetto. De Zerbi, un paio di anni fa, quando fece esordire Raspadori mi disse che il ragazzo era forte forte. Mi piace moltissimo. E' imprevedibile, difficile da marcare, vedrete che rischierà di vincere la classifica dei marcatori. E' Raspadori il vero colpo di mercato del Napoli".