Tosto: "Per me Kvaratskhelia è simile a Baggio più che a Maradona"

L'ex azzurro e procuratore Vittorio Tosto è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

L'ex azzurro e procuratore Vittorio Tosto è intervenuto a Radio Marte: "Per me Kvaratskhelia è simile a Baggio più che a Maradona. Per caratteristiche, dribbling e movenze. Io ho visto fare delle giocate al georgiano molto simili a quelle di Baggio. Io da tempo dico che Spalletti è uno dei migliori allenatori italiani, perché è riuscito a costruire le proprie squadre partendo da zero, dandogli un'identità molto precisa ed è uno dei più bravi ad insegnare il gesto tecnico, a lavorare sul campo a livello individuale con tutti i tipi di giocatori. Quindi avere Spalletti è una garanzia. E ve lo dice un ex giocatore che di allenatori ne ha avuti tanti. Lui è umile e molto bravo ad entrare nel contatto diretto e ti fa alzare il livello tecnico principalmente. Ha fatto crescere molto anche Osimhen. Ora il nigeriano non sbaglia più un appoggio, un attacco in profondità: è uno che incide sul risultato della partita".