Tosto presenta Marianucci: "A Empoli convinti sia un nuovo Di Lorenzo"

vedi letture

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Vittorio Tosto, ex calciatore di Napoli ed Empoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha dato continuità alle prestazioni contro Milan e Bologna, due avversari difficili, portando a casa quattro punti importanti che ti permettono di restare in scia della capolista Inter, distante solo tre lunghezze. Si poteva anche approfittare meglio, ma lo scoglio più complicato è stato superato. La gara con l’Empoli era una trappola: si poteva scivolare, perdere contatto, ma così non è stato. Bravi a reggere nei primi 15 minuti, quando l’Empoli ha messo in difficoltà gli azzurri e avrebbe potuto anche passare in vantaggio. Alla lunga però è venuta fuori la forza del Napoli, che adesso può affrontare le ultime gare con fiducia. Gli ostacoli più duri sono ormai alle spalle.”

Su Marianucci:

“È un ragazzo che conosco bene, gioca con mio figlio da anni. Ha avuto un exploit già dalle prime settimane di preparazione. Nei test atletici ha dimostrato subito di essere pronto per la Serie A. A Empoli si lavora molto sui dati: se rientri in certi parametri, ti buttano subito dentro. E lui lo ha fatto. Viene paragonato al primo Giovanni Di Lorenzo: stessa struttura, stessa gamba, stessa corsa, ma è addirittura più alto e più veloce. Ad Empoli sono convinti di aver trovato un nuovo Di Lorenzo, e il Napoli ha fatto bene a non farselo scappare.”