Tottenham, Mourinho: "Llorente, Piatek o Ze Luis? Solo 3 nomi su 30..."

Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico del Tottenham José Mourinho ha parlato anche delle voci sul possibile arrivo in attacco di uno fra Llorente, Piatek e Ze Luis: "Sono 3 nomi su 30. Ne vengono fuori tanti, ma la maggior parte viene fuori dagli entourage, dagli agenti e da coloro che hanno interesse a farli circolare sul mercato. Abbiamo bisogno di un attaccante? Sì, se sarà possibile sì. Ma dovrà essere una soluzione positiva per noi che in questo momento abbiamo una batteria offensiva molto forte con Son, Lucas, Lamela, Lo Celso e Dele Alli. Tutti giocatori forti, anche se è vero che manca un finalizzatore. Faremo il possibile, anche se sappiamo che non è semplice aggiungere giocatori a questa squadra".