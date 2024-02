Totti esalta De Rossi: "Ci sta mettendo la sua romanità, è partito col piede giusto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha parlato di Marcello Lippi, Daniele De Rossi e non solo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Totti ha parlato di Marcello Lippi: "Ci sono tante cose da ricordare di lui. Una in particolare, anche se banale, dopo l'infortunio alla caviglia pre-mondiale, venne a Villa Stuart dopo l'intervento e mi ha detto che sarei comunque andato in Germania. Io penso che come allenatore ha dato tanto, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Poi penso che la gente si sia innamorata della persona. Chi lo conosce sa quanta passione dà anche al di fuori del calcio".

Quanta emozione c'è nel rivedere i tuoi ex compagni del 2006?

"Ci vediamo spesso fortunatamente. Rivederli in queste occasioni è gratificante".

Prima tripletta con la maglia della Roma per Dybala.

"Penso che stiamo parlando di un giocatore sopra le righe. Un fenomeno, un campione. Sono contento che abbia fatto la prima tripletta con la maglia della Roma sperando di vederne altre più importanti con la maglia della Roma".

De Rossi come allenatore?

"Sta mettendo il suo timbro di romanità e di conoscenza dell'ambiente. E' partito col piede giusto".