Totti in diretta social: "Maradona è il numero uno in assoluto. E' il calcio..."

Intervenuto in una diretta sui social con l'attore Giorgio Panariello, l'ex capitano della Roma Francesco Totti ha rivelato chi è a suo parere il più grande calciatore di sempre: "Per me il numero uno in assoluto, il calcio è Maradona. È il calcio in tutto e per tutto. Il calciatore più forte in assoluto è Ronaldo il Fenomeno. Poi parliamo di Messi e Cr7 che, però, sono scontati. Il nuovo Totti? Ora non c’è”