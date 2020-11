Tramezzani: "Vincere è meglio, ma nella sconfitta la squadra si tempra"

Nel corso di 'Radio Goal', è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli l'allenatore Paolo Tramezzani: "Il mio giudizio sul Napoli è estremamente positivo nonostante gli ultimi risultati poco positivi. Da questa situazione negativa se ne esce parlandosi, come ha fatto Rino, se c’è la fiducia reciproca con i giocatori, a volte anche una sconfitta può darti una spinta in più. Certo la vittoria è utile non solo per la classifica ma anche per il morale, si vive meglio tra staff, squadra e ambiente. Vincere è meglio, ma nella sconfitta la squadra si tempra. La squadra non mi fa preoccupare mi dà l’impressione che ha la voglia e il carattere per fare una grande stagione.

L’assenza di Osimhen si è sentita? Più che la sua assenza si sono ripetuti certi errori soprattutto dei difensori. La prima partita dopo le nazionali non è mai facile da preparare. La squadra deve ritrovare quella tranquillità di fare il possesso palla che piace tanto fare alle squadre allenate da Gattuso.

Mugugni di chi gioca meno? In alcuni periodi è importante avere tanti titolari, il Napoli ha 15/16 giocatori sullo stesso livello, avere giocatori di esperienza in panchina è importante. I risultati positivi tendono a spegnere i malcontenti di chi gioca meno, ma io vedo nel Napoli un gruppo sano, certo è chiaro che ognuno vorrebbe giocare sempre 90 minuti.

Hysaj a sinistra? Può essere che Gattuso in certe partite abbia bisogno di maggiore copertura che gli dà Elseid. Credo che Rino veda in lui il giocatore affidabile e duttile, qualità che magari non hanno gli altri esterni del Napoli”.