"Trasmissioni tv sul possibile calo post-Mondiale", De Giovanni a Spalletti: "Un giochino dei media..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore e gran tifoso del Napoli: "È un dato di fatto vedere questo Napoli dominare. Sfuggono però due fattori gravi: il silenzio dei media nazionali, che cercano la competizione e si concentrano altrove, per trovare un'utenza strisciata da soddisfare. E poi noi stiamo metabolizzando questo risultato e abbiamo imparato a condividere con l'idea che ormai lo Scudetto sia assodato, concentrandoci addirittura verso la Champions... E' un peccato, questo ci fa perdere le reali dimensioni del risultato che stiamo per raggiungere, che sono gigantesche! Su 118 Scudetti assegnati nella storia della Serie A, solo 3 sono stati assegnati al di sotto di Roma: 2 al Napoli e 1 al Cagliari. Oltre al 4rto che ora arriverà ancora al Napoli. Da Roma in giù c'è mezzo Paese che non hanno mai visto una situazione del genere, è un qualcosa di importante che dobbiamo capire per non togliere un grammo dal peso nel risultato che il Napoli sta raggiungendo. A me interessa che venga riconosciuta la superiorità degli azzurri, nell'ammissione che questa sia una squadra troppo più forte delle altre. Anche Inter e Lazio che ci hanno battuto, lo hanno fatto senza mostrare superiorità nei confronti del Napoli.