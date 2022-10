Traumatologia, l'esperto: "Anguissa? Servono 3-4 settimane per stiramenti, altrimenti si rischia"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pino Capua, esperto in Medicina dello Sport e Traumatologia

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pino Capua, esperto in Medicina dello Sport e Traumatologia: "Tutti questi infortuni meritano riflessioni importanti. Gli infortuni di stampo muscolare sono problematiche serie e vanno trattati con cautela, soprattutto in chiave ricadute. Per Immobile si tratta di un danno e di una lesione pesante, lo rivedremo a gennaio dopo il Mondiale.

Recupero Anguissa? Lo stiramento è una cosa seria: almeno 3-4 settimane di riposo e cure. Il problema però è un altro: si stanno moltiplicando gli infortuni muscolari per l'intensità e la frequenza con la quale si gioca e non c'è la possibilità di riposare. L'esame del muscolo deve essere fatto da persone che conoscono la materia, altrimenti non se ne esce. Affrettare il rientro dei giocatori può significa delle ricadute che spesso sono peggio degli infortuni iniziali. Spalletti? Ha una vasta esperienza e una vasta rosa, sa come gestire i suoi calciatori. Sta facendo un ottimo lavoro, meglio di così non potrebbe gestire le risorse che ha a disposizione".