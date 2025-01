Trevisani: "Addio Kvara? Sembrava tragedia anche con Insigne e Mertens! Invece..."

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Fantacalcio.it, ha parlato del tema più caldo del momento: "Addio di Kvaratskhelia? Allora, stabilito che nel mercato le cose possono cambiare da un momento all’altro e quindi Kvara potrebbe anche rimanere, che sappia io è più andato che rimasto.

E sempre che sappia io il Napoli lo rimpiazzerà forse con addirittura due giocatori, neanche con uno soltanto. Sono dell’idea che se tu vendi Kvara, incassi dei soldi, compri un paio di giocatori e t’avanza pure qualcosa, non hai fatto una brutta operazione. Dipende sempre come vai a sostituirli i calciatori. Pensa a quando sono andati via Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz sembrava una tragedia. Invece proprio Kvaratskhelia arrivò nello sconosciutamento generale e fece le fiamme. Giuntoli fece un lavoro straordinario all’epoca e si spera per il Napoli che Manna faccio lo stesso adesso”.