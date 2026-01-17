Trevisani: "Assenze? Sì, ma anche qualità di gioco e Conte il mercoledì..."

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “I pareggi per il Napoli sono arrivati un po’ per le assenze, un po’ perché non si gioca molto bene e un po’ perché il mercoledì è il giorno sbagliato di Antonio Conte. C’è anche un tema di ciò che succede in campo a livello di fortuna. Il Napoli la fortuna del Milan non ce l’ha avuta. Non mi preoccuperei del -3 dai rossoneri, ma il fatto di non riuscire con le piccole ad avere una qualità di gioco importante è da analizzare. Il Milan sta facendo lo stesso tipo di percorso del Napoli dell’anno scorso, uscendo dalle competizioni subito per concentrarsi sul campionato. Però deve migliorare la qualità del gioco, altrimenti lo scudetto non lo vince. Però 80-82 punti li farà.

Anche quando si passerà ad avere la luce sul fuorigioco sarà sempre un millimetro tra luce e non luce. Il fuorigioco è computerizzato, non è in dubbio. Però bisogna far vedere a casa l’immagine giusta, altrimenti la gente s’innervosisce.

Juan Jesus fa fatica a sbagliare una partita. Ha giocato titolare con Spalletti e con Conte. Lui era in campo anche in Roma-Barcellona 3-0, che è una delle migliori cinque partite della storia della Roma.

Di Lorenzo è stanco. Gioca ininterrottamente da anni, sia al Napoli, sia con la Nazionale italiana. Vergara? È molto forte. Poi dà qualità, può palleggiare. Inoltre, bisogna considerare che non è un giovane, ha 22 anni.

Il Milan non ha una rosa come quella di Inter e Napoli, ma per una competizione ha una squadra di alto livello per le quaranta partite che farà, rispetto alle altre”.