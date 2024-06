Trevisani boccia l’obiettivo Dovbyk: “Fa gol, ma ha i piedi fucilati”

Nel corso di EuroCronache, format di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell’obiettivo del Napoli Artem Dovbyk

Nel corso di EuroCronache, format di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell’obiettivo del Napoli Artem Dovbyk: “L’Ucraina non ha un centravanti con i piedi buoni, perchè il tanto decantato Dovbyk fa gol ma ha i piedi fucilati. Non è scarso, ma tecnicamente non è un giocatore squisito così come non lo era neanche Icardi che faceva 30 gol a stagione. E’ un intruppone, cioè se gli dai una palla forte tra i piedi lui non la tiene”.