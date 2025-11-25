Trevisani: "Conte ne è uscito attaccando! Non serve giocare a non prenderle, le big aggrediscono"

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di 'Fontana di Trevi', ha parlato della prestazione del Napoli contro l'Atalanta: "Spesso dico che non mi piace che una squadra così forte, e ora anche allungata dal mercato, giochi sempre prima a non prenderle e in una maniera molto difensiva. È successo che in un momento di caos - Conte se ne va, tante polemiche, rumours e contro rumours - come ne è uscito Antonio Conte? Attaccando! Evviva Dio, il Napoli ha fatto una partita offensiva, inc*zzata, aggressiva… tutto quello che è stato Antonio Conte in purezza a inizio carriera.

Prendeva la squadra dell’Europeo del 2016 e la faceva stare allo stesso livello di Spagna e Germania; prendeva il Bari e voleva giocare 4-2-4; è arrivato alla Juve ed ha iniziato a chiedere esterni perché voleva fare questo 4-4-2 super offensivo. Ecco, questo Conte mi piace tanto, quello che vuole impossessarsi della partita mi piace tanto. Spero che il Napoli possa continuare e non ricordare che nel secondo tempo ha giocato anche l’Atalanta e dietro qualche balletto c’è stato. Secondo tempo di sofferenza quando ha smesso di attaccare e ha cominciato a guardarla. Sono convinto che il Napoli possa far bene proprio per la questione di pensare di fare delle partite aggredendo gli avversari, le grandi squadre non aspettano ma aggrediscono”.