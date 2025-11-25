Fedele: "Che Napoli nel 1T! Conte ha fatto un discorso alla squadra..."

Il dirigente sportivo Enrico Fedele, intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso de 'Il Salotto Azzurro', ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Atalanta: “L’importante era vincere, per tanti motivi. Abbiamo visto un Napoli strabiliante nel primo tempo, con un pressing alto e un’aggressività mai visti, e non ha subito un tiro in porta. Un’Atalanta annichilita. Ha fatto dei gol con Neres e con Lang… Nel secondo tempo fatto il gol di Scamacca il Napoli è crollato, non ho capito il motivo.

Non c’erano forse giocatori di personalità, mancavano Anguissa, De Bruyne e altri giocatori di grande personalità. Resta il fatto che io ho avuto paura nella ripresa, soprattutto sul tiro di De Ketelaere che ha sfiorato la traversa. Io mi auguro sia un calo mentale, ma i cali fisici siamo abituati a vederli dall’anno scorso. Io per 40 anni e passa sono stato negli spogliatoi e so le dinamiche: Conte ha fatto un discorso da capitano non giocatore. Avrà detto: ‘Andate in campo e fatemi vedere che sapete fare’, e questo avrà dato un impulso alla squadra, soprattutto ai giocatori nuovi che hanno fatto quello che dovevano fare”.