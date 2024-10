Trevisani: “Conte paravento, parla del 10º posto ma è il Napoli dello Scudetto con pochi cambi”

vedi letture

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto al podcast Cronache di Spogliatoio

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto al podcast Cronache di Spogliatoio: “Il Napoli non uscirà almeno dalle prime tre. Sono pronto ad un gesto insano. Non è proprio possibile faccia peggio. Fa da anni 80 punti, pure il primo anno di Spalletti prima di franare ad Empoli. Poi ne fa 90. Solo l’anno scorso post-gioia e con allenatori inadeguati è andato male.

E’ la stessa squadra dello Scudetto, Buongiorno per Kim, McTominay per Zielinski e Lukaku per Osimhen, Olivera Mario Rui e chi c’era e migliorato. Conte parla del decimo posto perché è un genio comunicativo, è un para…vento. Ma il Napoli vale almeno il terzo a salire anche l’anno scorso come questa. Spalletti poi era bravo in alcune cose, Conte in altre, ma la squadra è forte”