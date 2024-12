Trevisani critica il Milan: “Una grande società avrebbe preso Conte a giugno e non Fonseca!”

Il giornalista Riccardo Trevisani, ai microfoni di Mediaset, ha parlato della situazione in casa Milan dopo l’esonero di Fonseca

Il giornalista Riccardo Trevisani, ai microfoni di Mediaset, ha parlato della situazione in casa Milan dopo l’esonero di Fonseca: “Una grande società, non prende Fonseca, prende Conte che è libero, sennò poi ci raccontiamo delle frottole. L’errore è a monte, il pesce puzza dalla testa, il Milan ha sbagliato tutto e oggi sta cercando di recuperare frettolosamente una situazione che poteva essere sistemata a settembre, poi a ottobre, poi a novembre, ma soprattutto non andava sbagliata a maggio. L’errore parte da sette mesi fa, oggi è solo un’inevitabile conseguenza.”