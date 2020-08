Trevisani: "E' vero, è come scalare l'Everest perché loro hanno Messi, ma all'andata..."

"Sarà come scalare l'Everest" Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli e ha commentato le parole di ieri del tecnico azzurro: "Gattuso sta sfatando molti luoghi comuni anche nel comunicare. E' vero, questa gara è come scalare l'Everest, perché il Barça è una squadra che in casa non perde e perché ha Leo Messi. Comunque ci saranno possibilità per il Napoli anche visto il momento particolare dei catalani, ma come ho detto per loro sempre Messi gioca. Per il Napoli il dover segnare per forza è sicuramente una zavorra, ma stasera pagherei per vedere la stessa partita dell'andata dove gli azzurri furono straordinari. Gli uomini di Gattuso non fecero toccare la palla a Messi e chiusero tutte le linee di passaggio. Tra l'altro il Napoli è molto cresciuto e dopo la vittoria della Coppa Italia, in campionato si è allenato per questa gara di stasera, vista l'impossibilità di prendere il quarto posto.

Per fortuna stasera Insigne giocherà, il capitano ha recuperato, il Napoli è nelle condizioni ideali per giocarsela, vediamo cosa accadrà. Però ricordiamo sempre contro chi gioca, i catalani anche se hanno molte assenze, forse ci sarà qualche canterano dall'inizio, hanno sempre grandi campioni. La grandezza di giocatori così è che aspettano partite come questa, magari per 90 minuti puoi avere l'intensità giusta, ma appena cali loro ti possono punire.

L'eliminazione della Juve abbassa la pressione del Napoli, ora gli azzurri possono giocarsela e scendere in campo più leggeri mentalmente. Il Napoli ha già vinto la Coppa Italia e gioca contro dei mostri, la pressione è tutta per i blaugrana".