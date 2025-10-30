Trevisani esalta Milinkovic: "I rigoristi li mangia con lo sguardo, che personalità!"

Il giornalista Riccardo Trevisani, sulla pagina di Fantacalcio.it, ha dato i suoi voti per i protagonisti di Lecce-Napoli 0-1: "È stato preso per i piedi buoni e per la fama di pararigori, la fama che si conferma in questa nona giornata a Lecce. Una sola azione veramente pericolosa del Lecce è il calcio di rigore, procurato dal fallo ingenuo di Juan Jesus, e tirato male da Francesco Camarda.

E così Milinkovic-Savic ha fatto vedere le sue qualità quando deve fronteggiare un uomo dagli undici metri, quasi se lo mangia con lo sguardo, con la personalità, e rissce a deviare il tiro non perfetto dell’attaccante del Lecce. 7 per l’ex portiere del Toro, 5 per l’ex attaccante del Milan. E poi tanti giocatori che non hanno disputato una gara indimenticabile. Sicuramente invece bene Buongiorno che ha ben controllato gli attaccanti giallorossi del Lecce e porta a casa un bel 6,5”.