Trevisani: "Il Napoli ha dominato per un tempo con la Juve! Olivera? Sbaglia Caprile..."

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, nel corso di 'Pressing' si è espresso così su Juventus-Napoli: "Buonissimo Napoli nel primo tempo, poi con l'ingresso di Weah per Vlahovic è cambiata la partita. Nel primo tempo gli azzurri hanno dominato, nella ripresa non ha mai calciato in porta. Poi criticate Motta, ma guardatele le partite!

Retropassaggio Olivera? Non è uno stop sbagliato, è un passaggio volontario e doveva essere fischiata la punizione a due in area per la Juventus. Su questo non ci sono dubbi. Poi Olivera si apre per ricevere di nuovo, da Caprile o da Buongiorno. L'errore comunque non è suo, ma dell'arbitro e di Caprile che poteva arrivarci coi piedi".