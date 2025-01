Trevisani: “Kvara? Se prende questi due giocatori fa una grande operazione!”

vedi letture

Intervenuto al podcast Cronache di Spogliatoio, il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato del possibile addio di Kvara e di quelle che sono le probabili soluzioni per la sua eventuale sostituzione: “Mi risulta che il Napoli vada su Zhegrova per sostituire Kvara, però agisce prettamente a destra. Come Politano, pure Neres il gol lo fa a destra. Ngonge può andare via ma pure gioca lì. E si parla anche di Chiesa. Lui e Zhegrova accidenti se è una soluzione, prendendo gli 80 milioni di Kvaratskhelia sarebbe una signora operazione”, ha concluso.