Trevisani lancia il Napoli: "E' pronto, forte e migliorerà sicuramente il settimo posto"

Oggi è stato divulgato il prossimo campionato di Serie A. Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il telecronista Sky Riccardo Trevisani: "E' un calendario ben diluito, sarà molto equilibrato, vedo più competizione rispetto agli altri anni. Per via della coppe europee e dei turni infrasettimanali si giocherà praticamente ogni tre giorni. Vedo un campionato molto particolare che porterà agli Europei, mi aspetto davvero una stagione interessante. Subito alla terza giornata Juve-Napoli? Non male l'anno scorso fu alla seconda e gli azzurri ebbero un avvio shock, poi rientrò ma alla fine Koulibaly ci fece capire come sarebbe stata la sua stagione. Quest'anno il Napoli arriverà più pronto, la squadra di Gattuso è forte, ha fatto vedere ottime cose e sicuramente raggiungerà un piazzamento migliore del settimo posto".